Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediyenin Çatak ilçesindeki yatırımlarını inceledi.

Çelikel, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanları ile Çatak ilçesine geçti.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'u ziyaret eden Çelikel, ilçedeki yatırımlarla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Ardından ilçeye 70 kilometre uzaklıktaki Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sugeldi mahallelerine giden Çelikel, burada ulaşımı sağlayacak yeni yol ve köprü yapımının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

İlçedeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesine ait şantiyeleri gezen Çelikel, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.