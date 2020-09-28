Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık - Son Dakika

Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık

Son dakika haberlerine göre Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık Genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı Van'da polis ekiplerince yapılan 2 aylık çalışma sonucu genellikle akademik unvan sahibi olan...

Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık

Genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan 2 aylık çalışma sonucu genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep ederek 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, intikal eden bir takım ihbar ve şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süreli bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing/oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğu, web siteleri aracılığıyla ülkemizde ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı (phishing/ oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık) tespit edilen yönetici konumundaki İran uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik Van merkezi ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık
Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık
Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık
Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Van'da 1 milyon TL'lik dolandırıcılık - Son Dakika

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