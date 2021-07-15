Son dakika haberleri... Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı (2) - Son Dakika

BİNLERCE KİŞİ MEŞALELERLE YÜRÜYEREK ŞEHİTLERİ ANDI

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği. Sebze Hali Kavşağında şehitler için anma yürüyüşü ile başladı. Kavşakta bir araya gelen binlerce kişi, 300 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu şehit olanları anmak için sloganlarla yürüyüşe geçerken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki protokol üyeleri ve binlerce Vanlı katıldı. Kalabalık, tekbirler getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Her Şey vatan için', sloganları attı. Sebze Hali Kavşağından, Cumhuriyet Caddesi güzergahı üzerinden yürüyen kalabalık Beşyol Meydanı'nda toplandı. Kalabalık, cep telefonu ışıklarını yakıp, şehitleri andı. Programa katılan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı 'millete sesleniş konuşmasını' canlı olarak sinevizyonda izledi. Program, gece geç saatlerine kadar sürdü.

'HAİNLER ÜLKEMİZİ YIKMAYI BAŞARAMADI'Beşyol Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Emine Saymaz, hainlere karşı her zaman birlik olmak gerektiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Bu coşkuyu görünce tüylerim diken diken oluyor. Hainler ülkemizi yıkmayı başaramadı. Bu süreçte gördük ki sadece birlik ve beraberlik bizi kurtarıyor." dedi.'15 TEMMUZ, BİR BAŞARI HİKAYESİ'Medin Akşit de 15 Temmuz'un bir başarı hikayesi olduğunu anlatarak, "Onurlu ve şerefli bir günün mutluluğunu yaşıyorum. İyiki Türk milleti var. İyiki bir aradayız. Bizi ayakta tutan kenetlenmemiz ve birlik olmamızdır." diye konuştu.

15 Temmuz'un Türk milleti için bir bayram niteliğini taşıdığını söyleyeyen Muhammed Yağcı ise, "15 Temmuz gecesi çok kötü bir geceydi, Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın. O gece ailemizle alanlara çıktık. Bir daha olsa bir daha çıkarız. O gece öleceğimizi bilsek yine giderdik, gittik ve hainlere karşı durduk. Darbe girişimi hainlerin istediği gibi sonuçlanmadı. Türk milletinin istediği gibi sonuçlandı. Biz de bunu kutluyoruz. Bu da bizim diğer bayramlar gibi bir bayramımız. Her sene kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Orhan AŞAN/VAN, -