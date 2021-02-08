Son dakika haberleri! Van'da 20 ambulans törenle hizmete alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van'da 20 ambulans törenle hizmete alındı

08.02.2021 15:59
Son dakika haberleri! Van'da 20 ambulans törenle hizmete alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığınca Van'a gönderilen tam donanımlı 20 ambulans törenle hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığınca Van'a gönderilen tam donanımlı 20 ambulans törenle hizmete alındı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ambulansların kentteki sağlık çalışmalarına güç katacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek noktadan yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 6 ay önce hizmete başladığını anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"112', '155', '110', '156' ve '177' gibi acil ihbar hatları tek merkezden kontrol ediliyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapımı davam eden 112 Komuta Merkezimiz tamamlandığında olaylara daha hızlı müdahale edeceğiz. Ambulans filomuz yenilendi. En eski ambulansımız 2014 model. Karlı yollarda gidebilen ambulanslara ve 112 helikopterine sahibiz. Yapımı devam eden 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanemiz bir, iki ay içinde hizmet vermeye başlayacak. Saray Devlet Hastanemiz hizmete başladı. Tuşba'da 150 yataklı, Başkale'de 75 yataklı, Gevaş'ta 50 yataklı ve Bahçesaray ilçesinde yapılacak olan 25 yataklı devlet hastanelerinin ihaleleri bu yıl yapılacak. Sağlık hizmetlerinin ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise sağlığın önemine işaret ederek, hizmete alınan ambulansların Van'da sağlık hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağlayacağını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da yeni ambulansların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından ambulansların anahtarları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sağlık personeli katıldı.

Ambulans, AK Parti, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van'da 20 ambulans törenle hizmete alındı - Son Dakika


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