Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği

11.10.2020 16:13
Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği, System.String[]

Son dakika haber: Van'da '6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi' etkinliği düzenlendi.

Van'da '6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi' etkinliği düzenlendi.

İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı. Üretici Ömer Akbulut'un evinin önünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar arıcı kıyafeti giyip bal hasadı yaptı. Burada konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, Van'ın arıcılıkta giderek artan bir değere sahip olduğunu ifade ederek, geleneksel olarak düzenlenen 6'ncı bal şenliği kapsamında hakiki karakovan balının hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Van balının güzelliğini herkese tanıtmak amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Görentaş, "Marka değerini artırmak amacıyla gerekli çalışmalar yaparak, hakiki karakovan balını tanıtarak Van balının güzelliğini herkes tattırmaya çalışıyoruz" dedi.

Van'ın arıcılıkta belli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Görentaş, "Ülke arıcılığının yaklaşık yüzde 2'sine kadar üretimi ilimiz karşılamaktadır. Bu işle iştigal eden 705 çiftçimiz vardır. 15 bine yakın da sepet karakovan işletmeleri mevcuttur. Özellikle pandemi sürecinde hastalıkta bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin bilinmesiyle bal çok rağbet görmektedir" ifadelerini kullandı.

Van balının diğer ülkelere gitmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Görentaş, "Marka değerini artırıp, markalaşan ve ülke dışına da ihracat eden üreticilerimiz var. Van balı, Türkiye'nin her tarafına dağılıyor. Floramız çok uygun olduğu için dışarıdan da yoğun bir talep gelmektedir" diye konuştu.

Üretici Ömer Akbulut ise üç kuşaktan beri bu işi yaptıklarının altını çizerek, "Her sene organik bal hasadını yapıyoruz. Organik bal üreticisi olduğumuz ve başkalarına da örnek olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Pandemi döneminde bal, polen, arı sütü ve propolisin vücut direncini artırdığı için arı ürünlerinin değeri daha da artmaktadır" dedi.

Van balını diğer ballardan ayıran en önemli özelliğinin yüksek rakım ve bitki florası olduğuna değinen Akbulut, "Bu sene bal hasadımız geçen seneye nazaran yüzde 10 civarında azaldı. Geçen sene bal hasadı daha iyiydi. Van balını Türkiye'nin her iline gönderiyoruz. Her sene bununla ilgili festival düzenliyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle katılım az oldu. Ben bu anlamda festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik bal hasadının yapılması ve ikramlarla sona erdi. - VAN

Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği
Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği
Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği
Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği
Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği
Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği

Ömer Akbulut, İpekyolu, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar
Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti         
16:09
Wenger, Wenger, "Oynatılmaması israftır" dediği Mesut'la ilgili ipucu verdi: Defansif oyuncularla oynatılmalı         
15:12
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada         
13:10
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 16:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Van'da 6. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei