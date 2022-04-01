Van'da 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı

01.04.2022 17:02
Van'da 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı

Van'ın Edremit ilçesindeki bir iş yerinden 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir iş yerinden 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesinde bir iş yerinden 50 bin TL değerinde muhtelif malzeme çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda, iş yerinden hırsızlık suçunun şüphelisi olduğu tespit edilen ve 'tehdit, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ya da satın almak' suçlarından aranması bulunan, ayrıca hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış, ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Edremit, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:24:10. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 50 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement