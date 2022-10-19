YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izalasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... VAN'DA CAMİ İNŞAATINDA YANGIN - Son Dakika

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