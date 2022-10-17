Son dakika haberleri... Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

17.10.2022 11:00
Son dakika haberleri... Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 28 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla da 16 kişi hakkında işlem yapıldı, 8'i tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 5 tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, fişek, balta, bıçak ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Van haberi... Kuraklık Van Gölü'nde binlerce yılda oluşan mikrobiyalitleri etkiliyor Van haberi... Kuraklık Van Gölü'nde binlerce yılda oluşan mikrobiyalitleri etkiliyor Van haberleri! Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştu Van haberleri! Adana'da glomus tümörüne yakalanan hasta Van'da sağlığına kavuştu Van haber: Van Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor Van haber: Van Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:36 Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
11:13 Sevgilisini zehirleyip öldürdüğü pilavdan kendisi de yemiş: Yanına yatıp ağladım
11:08 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
11:06 Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın görüntülerine CHP'li Mehmet Göker'den tepki: Cenazede gülünmez
11:04 İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un görevine son verilmesi için harekete geçildi
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
10:30 Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı
10:23 Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kanser aşıları 2030'dan önce hazır olacak
10:23 Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 11:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement