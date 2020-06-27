Son dakika haberleri | Van'da çuvallar içinde 21 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Van'da çuvallar içinde 21 ton inci kefali ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Van'da çuvallar içinde 21 ton inci kefali ele geçirildiVAN'ın Muradiye ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 1 tonu ölü toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da çuvallar içinde 21 ton inci kefali ele geçirildi

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VAN'ın Muradiye ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 1 tonu ölü toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklarda imha edilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ile Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri de denetimlerine devam ediyor.

21 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Balıkların yumurtalarını bıraktığı Muradiye ilçesinin Bendimahi çayında denetim yapan ekipler, çuvallar dolusu ve ağlara takılı 1 tonu ölü toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen bir ton canlı inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Van'da çuvallar içinde 21 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

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