Son dakika haberleri: Van'da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Van'da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

11.07.2022 08:42
Son dakika haberleri: Van'da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 20 şahıs tutuklandı.

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 20 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet cep telefonu, 1 adet motosiklet, 6 adet akü, 1 adet çeyrek altın, 150 dolar nakit para ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması olan 1 şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! 'O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz' Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! 'O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz' Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Van'da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 08:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Van'da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement