Son dakika haberleri: Van'da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 20 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet cep telefonu, 1 adet motosiklet, 6 adet akü, 1 adet çeyrek altın, 150 dolar nakit para ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranması olan 1 şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN