Son dakika haberleri... Van'da evde kalan sporculara, uzaktan eğitim - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kısa süre önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik spor akademisi açmıştı. Karşıyaka Mahallesi'nde açılan akademide profesyonel anlamda spor branşlarıyla ilgili kendi alanında yetkin eğitmenler tarafından 10 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara basketbol ve futbol eğitimleri verilmeye başlandı.

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