Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)

10.11.2020 15:14
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2), System.String[]

Bir son dakika haberine göre OĞLUNA KAVUŞAN ABO AİLESİ, POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİVan'ın İpekyolu ilçesinde 13 gündür kayıp olan ve polis ekiplerince bir internet kafede bulunan Lise öğrencisi Harun Abo(16), ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

OĞLUNA KAVUŞAN ABO AİLESİ, POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 gündür kayıp olan ve polis ekiplerince bir internet kafede bulunan Lise öğrencisi Harun Abo(16), ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne Fatma Abo, oğluna sarılarak gözyaşı döktü.

Polis ekipleri tarafından sokak ve caddelerdeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve Mobese görüntüleri incelenmesinin ardından bulunan Harun Abo, ailesine teslim edilirken, baba Tahir ve anne Fatma Abo, 13 gün sonra oğullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken anne Abo,"Oğlum dün akşam bulundu. Sağ salim bulunduğu için çok mutluyum. Oğlumu bulunması için bizlere yardımcı olan ilçe kaymakamımız ve  polis ekiplerine çok teşekkür ediyoruz."dedi.Baba Tahir Abo ise, polis ve savcının sayesinde oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, oğluna bunu yapanların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

(Behçet DALMAZ/VAN-DHA)


Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)
Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2)

İpekyolu, Polis, Anne, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Van'da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu(2) - Son Dakika


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