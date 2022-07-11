Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde " Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Van'da göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı - Son Dakika

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