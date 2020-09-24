Son dakika haberleri... Van'da ikna edilen terörist teslim oldu - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen bir terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun 24 Eylül 2020 günü Van ili İpekyolu ilçesinde teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN