Üye Girişi
Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

16.02.2022 09:43

Gelen son dakika haberine göre VAN'ın Tuşba ilçesinde, inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, inşaat malzemesi satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Erciş yolunda, Zafer Yurtsever'e ait inşaat malzemesi satılan dükkanda, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Büyükşehir, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerinin itfaiye ekipleri, VASKİ ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 itfaiye aracı ile 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yeri ve içindeki malzemeler, hasar görürken, polis de inceleme başlattı.

Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, İnşaat, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:10:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! VAN'DA İŞ YERİ YANGINI 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement