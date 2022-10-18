Son dakika haberleri! Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı

18.10.2022 17:53
Son dakika haberleri! Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, şarjör ve 8 mermi, 1 dedektör, 1 dürbün, 2 bıçak, 2 çekiç ve 1 levye ele geçirildi. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.


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Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Hudut Tugay Komutanlığı, Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Van'da kaçak kazıya 3 gözaltı - Son Dakika
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