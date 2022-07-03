Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araca ateş açıldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kaçak göçmen yaralı - Son Dakika

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