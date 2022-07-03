Van'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araca ateş açıldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kaçak göçmen yaralı - Son Dakika
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Van'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araca ateş açıldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kaçak göçmen yaralı

03.07.2022 23:57
Van'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araca ateş açıldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kaçak göçmen yaralı

Van'da seyir halindeki şüpheli bir minibüsün kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymaması üzerine jandarma tarafından aracın tekerlerine ateş açıldı. Lastikleri patlatılarak durdurulan aracın içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan dolayı 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 düzensiz göçmen ise yaralandı.

Van'ın Saray ilçesi kırsalında meydana gelen jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine ateş açıldı. Olayda 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.

ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI

Şoförünün 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir.

SEKEN KURŞUNLAR SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Son dakika haberleri | Van'da kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı
Son dakika haberleri | Van'da kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı
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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araca ateş açıldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kaçak göçmen yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araca ateş açıldı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 12 kaçak göçmen yaralı - Son Dakika
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