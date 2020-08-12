Son dakika haberleri! Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Süphan Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında seyir halinde bulunan kamyonetten şüphelendi. Şüphe üzerine kamyonette yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan 4 çuval içerisinde 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü emniyet müdürlüğüne götürüldü.

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerinin kamyonette yaptığı aramada 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:32

Kaynak: DHA

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