Son dakika haberleri! Van'da karantina ihlali yapanlar, yurtta özel harekat polisi kontrolünde - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van'da karantina ihlali yapanlar, yurtta özel harekat polisi kontrolünde

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'da, evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları, polis ekipleri eşliğinde ambulanslarla Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmeye başlandı.

Son dakika haberleri! Van'da karantina ihlali yapanlar, yurtta özel harekat polisi kontrolünde, System.String[]

VAN'da, evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları, polis ekipleri eşliğinde ambulanslarla Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmeye başlandı. Yurt önünde tulum giyip, maske takan polis ekipleri, bina girişinde sürekli kontroller yaparken, özel haraket polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent genelinde 25 bin kişinin evde izolasyonda olduğunu belirterek, "Karantinayı ihlal edenleri kaldıkları yurttan evlerine gitmelerine hiçbir şekilde müsade etmiyoruz. Polis ekiplerimiz burada 24 saat esasına göre nöbet tutuyor" dedi.

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları 2 gün önce polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı. Van'ın çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulanslarla Tuşba ilçesinde bulunan 140 yatak kapasiteli Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na getirildi.  Yurt önünde tulum giyip, maske takan polis ekipleri, çevrede sürekli devriye atarken, karantina ihlali yapan kişiler kaldıkları süre içerisinde masrafları kendileri ödeyecekler.

'VAN'DA KARANTİNAYI İHLAL EDEN 11 KİŞİ YAKALANIP YURDA YERLEŞTİRİLDİ'Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pozitif vaka olup da klinik bulguları olmadığı için evde tedavileri devam eden hastaların olduğunu belirterek, "Bir de pozitif vakalarla temaslı olan, filyasyon çalışması sonunda izole edilen vatandaşlarımız var. Bunlar evlerinde izole edilip takip edilmekte. Bugün itibariyle evlerde izole edilip de takip ettiğimiz 25 bin civarında vatandaşımız var. Bunlar günlük kontrolleri yapılmakta. Hasta olanların kontrolleri bire bir sağlık ekipleri tarafından, diğerlerini de jandarma, emniyet, muhtar, imamlardan oluşan ekipler tarafından kontrol edilmekte. Çarşıda, arama noktalarında bu izole edilenlerin kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve bilgisayarlardan polis ve jandarma baktığı zaman bu kişinin izole edilen kişi olup olmadığını görebilmektedir. Yakaladıklarımız hakkında hem idari para cezasını uyguluyoruz, hem Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre işlem yaptırıyoruz, hem de bunları evine değil belirlediğimiz Süleyman Şah Yurdu'na alıkoyuyoruz ve yurttaki masraflarını da kendilerinden karşılıyoruz. Şuna kadar 11 kişi yakalandı. Bu uygulama yeni başladı. Daha önce öğrenci yurtlarına sadece yurt dışından getirilen vatandaşlarımızı biz burada misafir ediyorduk. Karantinayı ihlal eden 11 kişi. Bunlar yurtta kontrol altında tutulmakta" dedi.'KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDUK'Van'daki vaka sayısının giderek arttığını söyleyen Vali Bilmez, şunları kaydetti:  "Vakalarda eskiye göre bir artışımız var. Biz vakadan ziyade hasta sayısını önemsiyoruz. Hastanelerimizde alınan tedbirlerle ciddi bir artış yok. Gerekli tedbirler alındı. Hastanelerimizde yeterince yoğun bakım yatağımız da var. Normal servislerde de gerekli tüm hazırlıklar tüm hastanelerimizde yapılıyor. Ama biz artık her hastayı, hastanede yatırmıyoruz. Hastanede yatırılması gerekmiyorsa, o hastaları evde takibini yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir kriz merkezi oluşturduk. O kriz merkezinde 20 civarında doktorumuz 24 saat esasına göre nöbet tutmaktadır. 128 kişiden oluşan filyasyon ekibi kuruldu. Şüpheli bir hasta bu kriz merkezini aradığında hem onların hastalığı hakkında bilgi almakta, gerekiyorsa evine doktor gönderilmekte.Numune evde alınmakta ve hastaneye yatırılması gerekiyorsa 112 ekiplerince alınıp, diğer hastaneye götürülmekte. Pandemi konusunda kendinden şüphelenen kişinin acilin önüne gitmemesi lazım. Bulaşın en çok olduğu yer acillerin önündeki kalabalıktır. Bizim hedefimiz, hastayı evde karşılamak, evde takibini yapmak, ilaçlarını evde vermek. Düğünlerden, taziyelerden daha çok bulaş merkezi hastane önleridir. Onun için biz şimdi onu eritmeye çalışıyoruz."'65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN YÜZDE 16'SI  YOĞUN BAKIMDA' Vali Bilmez, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik tedbirler hakkında da şunları söyledi: "Kentte 65 yaş üstü nüfus oranı yüzde 4.2 iken, aynı yaş grubundaki hasta sayısı bunun dört katı, yani yüzde 16 civarında. Onun için sabahları trafiğin yoğun olduğu saat 07.30 ile 10.00 arası, akşamları da 16.30'dan 19.00'a kadar 65 yaş üstü insanların toplu taşıma araçlarına binmesi yasak ve bunun dışında da ücretsiz binme hakkı olan yaşlılarımızın toplu taşıma araçlarında  bu süre zarfında ücretsiz yararlanma hakkını da askıya aldık. Amaç, onları evde tutmak. Çünkü bizim yaşlılarda hastalık daha ağır seyrediyor. Onları korumak bizim görevimiz. Çünkü onlar bizim geçmişimiz ve geleceğimize ışın tutan insanlar. Onları muhafaza etmemiz gerekiyor."Vali Bilmez, karantinayı ihlal edip kaçan, yakalandıktan sonra da yurda yerleştirilen kişilerin hiç bir şekilde ayrılmalarına müsade etmeyeceklerini, polis ekiplerinin 24 saat esasına göre nöbet tuttuğunu söyledi.


Süleyman Şah, Karantina, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van'da karantina ihlali yapanlar, yurtta özel harekat polisi kontrolünde - Son Dakika

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