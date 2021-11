Son dakika haberleri! VAN'DA KORONAVİRÜS KURALLARI, KIŞIN SIK GÖRÜLEN SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA DA ETKİLİ OLDU - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı tarafıntan haftalık paylaşıyan koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin en iyi ikinci ili olan Van'da, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında hastanelere başvuran hastalarda geçmiş yıllara göre azama görüldüğü belirtildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pandemi öncesi 2019'da hastanelere üst solunum şikayeti ile başvuru yapanların sayısının bazı günlerde 10 bini geçtiğini, ancak şu an bu rakamın günlük bin civarında olduğunu belirtti.

Van'da havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde geçmiş yıllara göre azalma görüldüğü belirtildi.

VALİ BİLMEZ 2 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA İYİYİZ

Vali Bilmez, Her yıl sonbaharda enfeksiyon hastalıklarında bir artış olmakta. Geçen yıl pandemide dolayı alınan önlemlerden dolayı çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Şu an gribal enfeksiyon hastalığı var. 2 yıl öncesine göre fazla bir hasta yok. Şu anda günlük hastanelere başvuru sayımız bin civarında. Ama 2019'da yani bu mevsimde 10 binin üzerine çıktığı günlerimiz çok oldu. Şu an bir enfeksiyon var. Genelde de her yıl 15 Kasım'da zirve yapar. Kışın tam başlamamsıyla da biraz düşer. Ama mevsim geçişinde bu tür hastalıklar olur. Onun için sadece pandemi için değil, griba enfeksiyon için de maske, mesafe ve hijyene dikat etmemiz gerekiyor.dedi.

'MASKE, BULAŞ RİSKİNİ AZALTIYOR

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Fatma Topbaş Subak ise, koronavirüs önlemleri için kullanılan maske ve hijyen kurallarının üst solunum yolu hastalığı için etkili olduğunu söyledi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Subak, Pandemi öncesi üst solunum yoluyla hastanemize hasta yoğunluğu yaşanırken, şu anda bu tanı ile başvuran hasta sayımız günlük 300-400 civarında. Önceki yıllara göre hasta sayımız oldukça az. Üst solunum yolunun belirli bir tedavisi yoktur. Hastanın şikayetlerine göre gribal ilaçlar, ihtiyacı olana da ateş düşürücü ve istirahat ile tedavisi olunuyor. Bu hastalıkta, damlacık solunum yoluyla bulaşır. Şu an maske taktığımız için bulaş azalıyor. Bu yüzden de daha fazla dikkat etmeyiliz. Maske, mesafe ve hijyen kullarına dikkat ettğimiz sürece bulaş riski az olur. Salgın şikayetiyle gelen hasta sayılarında geçmiş yıllara oranla azalmasını maske takmaya bağlıyorum.Vatandaşlarımız mutlaka maske takmalıdır.diye konuştu.