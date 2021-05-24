Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

24.05.2021 20:48

Son dakika haber: Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Van-Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

VAN - Van- Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Andaç Mahallesi civarında meydana geldi. Sıkışmalı trafik kazasının olduğu ihbarı alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gevaş ve Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kaza mahaline intikal etti. Minibüs ve 34 LG 9653 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kasında minibüs ters dönerken, otomobil ise hurda yığınna döndü. Ters dönen minibüste bulunan Teymur Şipal, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Şipal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler daha sonra olay yerinden hayatını kaybeden İsmail Çiçek'i sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardılar. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapanlar araçlar olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Minibüs, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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