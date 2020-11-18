Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların belirlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ve bir miktar mermi ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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