Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait 2 araç telsizi ile 1 silah üstü gece görüş dürbünü ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında 26 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde, bir miktar örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçiril" denildi. - VAN