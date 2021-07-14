Son dakika haberleri! Van'da sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Eğlibelen Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu sele yol açtı.

Söz konusu mahallede sel sularına kapılan 50 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 3 bin bağ ot da zarar gördü.

İlçede bazı menfezlerin kapanması dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri kapanan menfezleri temizleyerek yollarda biriken suları tahliye etti.

Eğribelen Mahallesi Muhtarı Erdoğan Öztan, AA muhabirine, aniden bastıran dolu ve sağanağın sele neden olduğunu söyledi.

Mahallede selden dolayı 5 evin bahçe duvarının hasar gördüğünü belirten Öztan, "Sağ olsun belediye ekiplerimiz yetişti, kepçeyle set oluşturarak ve menfezleri açarak sel sularının boşalmasını sağladı. Belediye ekiplerimiz, evleri su basmasını önledi. Kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.