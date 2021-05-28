Son dakika haberleri... Van'da silah ticareti operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi: Van'da polis ekiplerince silah ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince silah ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma dosyası kapsamında silah ticareti yaptıkları tespit edilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde 28 Mayıs 2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 114 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

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