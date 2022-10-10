Son dakika haberleri! Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

10.10.2022 13:46
Son dakika haberleri! Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 9 tabanca, av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 54 elektronik sigara, 400 paket kaçak sigara ve 40 sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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