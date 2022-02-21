Son dakika haberleri... Van'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tarihi eser ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet tarihi eser, 42 adet cep telefonu, 390 adet ilaç, 5 bin 2 paket sigara, 131 litre akaryakıt, 8 adet akıllı saat, 21 adet kulaklık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, parada sahtecilik ve tefecilik suçları kapsamında yapılan çalışmalarda ise 82 adet çek-senet-tapu senedi, 1 adet laptop, 2 adet hard disk ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN