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Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı

27.12.2021 09:28
Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 20-26 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi 2, terör örgütü PKK/KCK mensubu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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