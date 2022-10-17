Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 8 olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Van'da terör operasyonu - Son Dakika

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