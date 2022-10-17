Son dakika haberleri! Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 8 olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN
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