Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

09.05.2022 09:08
Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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