Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı

01.03.2022 18:06
Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı

Son dakika haberleri: Van'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Van'a geldikleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, kaldıkları evde, TEM ve Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklulardan 1'i terör örgütü PKK içinde faaliyet yürütme suçundan tutuklandı, diğeri ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Terör, YPG, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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