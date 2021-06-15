Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi, sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla 14 Haziran'da ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği parçaları, tabanca, el yapımı patlayıcı düzenekli el telsizi, büyük telsiz, bir miktar fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.???????