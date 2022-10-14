Son dakika haberi | Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

14.10.2022 11:00
Son dakika haberi | Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Son dakika haberi: Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Atanur Aydın ve askerler katıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

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