Son dakika haber! Tır dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Haydarbey mahallesinde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında Van'dan Erciş istikametine giden bir tırdan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Tır şoförü gözaltına alındı. Sığınmacılar, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edilecek.

Aç ve bitkin haldeki sığınmacılara sıcak yemek dağıtıldı

Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi, jandarma ekiplerince tırın dorsesinde aç ve bitkin halde yakalanan sığınmacılar için harekete geçti.

Kışla Mahallesindeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na belediye otobüsüyle taşınan sığınmacılara, zabıta ekipleri, yemek ve çay ikramında bulundu.