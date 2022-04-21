Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu

21.04.2022 09:21
Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Van'da 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 79,11 gram metamfetamin, 12,07 gram esrar, 0,68 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannobinoid ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 14 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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