Son dakika haberleri... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Van'da 'torbacı' operasyonu

08.10.2022 11:34
Son dakika haberleri... Van'da 'torbacı' operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 21 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 21 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 30 Eylül 2022 ile 6 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 25,43 gram Metamfetamin, 22,37 gram eroin, 8,19 gram esrar, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 6 şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından, 15 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 21 şahsa yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

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