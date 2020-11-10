Van- Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 Rakımlı Güzeldere Geçidi yakınlarında meydana geldi. Fesih E. yönetimindeki 65 EY 537 plakalı tırın kaza yaptığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN