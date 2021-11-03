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Son dakika haberleri: Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Van'da trafik kazası: 1 yaralı

03.11.2021 22:35
Son dakika haberleri: Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 58 UA 642 plakalı Ford transit kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisine sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kamyonet, İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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