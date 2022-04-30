Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı

30.04.2022 12:07
Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberler... Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Canik Petrol'ün yanında meydana geldi. Zeki Aslantosun yönetimindeki 05 ABY 119 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazaya ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı

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Petrol, Canik, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Van'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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