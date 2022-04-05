Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

05.04.2022 06:41

Son dakika haber: Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı.

Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

VAN - Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı "Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık" olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı
Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı
Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı
Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

YORUMLAR
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Kapkaç, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı - Son Dakika


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