Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki parklara güvenlik kamera sistemi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parklarda güvenliğin sağlanması ve park mobilyalarına verilen zararların önüne geçmek için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kültür, Milli Egemenlik, Akköprü, Demokrasi, İstasyon ve Yaşar Kemal parklarına güvenlik kamerası yerleştirildi.

Belediyenin sorumluk alanı içerisinde bulunan diğer 10 parka da 2022 yılında güvenlik kamera sistemi kurulacak.

Daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla monte edilen kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat kayıt alınabildiği, Emniyet Müdürlüğü tarafından da kayıtlara anlık ulaşımın olduğu belirtildi.

Ekipler, ayrıca park, bahçe ve meydanlarda bakım, onarım ve temizlik gerçekleştirdi.

Çevre düzenlemesi ve park içindeki yolların parke onarımlarını gerçekleştiren ekipler, kırılan malzemeleri onardı, oyun alanlarının bakımını yaptı.