Saint Stefanos Kilisesi turizme kazandırılacak - Son Dakika

Van'ın Muradiye Belediyesi, 17. yüzyılda inşa edilen Saint Stefanos Kilisesi'ne ziyaretçilerin daha rahat gidebilmesi için yol çalışmasına başladı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediyi Başkan Vekili Erkan Savar'ın girişimleriyle Van Müze Müdürlüğü ekipleri kilisede inceleme yaptı.

Kaymakam Savar, kilisenin turizmine kazandırılması için gerekli talimatları verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Top, gazetecilere, bölgede uzun yıllardır tarihi yapılarla ilgili araştırma ve incelemeler yaptığını söyledi.

Muradiye ilçesindeki kilisesi hem tarihsel geçmişiyle hem de üzerinde barındırdığı bazı mimari özelikleriyle dikkat çektiğini ifade eden Top, şöyle konuştu:

"Bu yapıların bazıları günümüze kadar gelebilmiş bazıları da yok olmuş. Bu anlamda hem içerisindeki hem de dış yapısındaki bu mimari özelikleriyle kilise ayakta kalabilmesi dikkat çekici. Bu kilise inanç ve kültür turizmine kazandırılabilir bir yapı olduğunu bize gösteriyor. Muradiye Belediyesi buraya bir yol çalışması yapacağını öğrendik. Ulaşımda biraz daha kolaylık sağlanırsa bu bölge turizme katkı sağlar."

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Aslanbay. kaymakamın girişimleriyle Van Müze Müdürlüğü ekiplerince kilisede inceleme yapıldığını belirtti.

"Maalesef tarihi öneme sahip olan bu kilise gerek insan eliyle gerekse doğa şartlarından dolayı tahribata uğramış" diyen Aslanbay, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız tariki kilisenin yok olamaması, turizme kazandırılması ve restorasyon işlemleri için gereken çalışmaları başlattı. Bizde ilk etapta kilise için yol çalışmasına başladık. Ziyaretçilerimiz artık daha rahat kiliseye gidebilecek."