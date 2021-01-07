Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, göreve geldiği günden bu yana kentte yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gazetecilerle bir araya gelen İnanç, yüzlerce farklı branşlarda gençlere eğitim verdiklerini belirtti.

Bin kişilik personel ve gönüllülerle il merkezi ve ilçelerde önemli faaliyetlere imza attıklarını dile getiren İnanç, özellikle yurtlarda kalan 10 bin öğrencinin barınma ve beslenme ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

Salgına rağmen kırsal mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin gönüllerine dokunacak faaliyetlerde bulunduklarını aktaran İnanç, tüm eksiklikleri tamamlanan Nur Tatar Spor Salonu'nu ulusal ve uluslararası müsabakalar için hazır hale getirdiklerini hatırlattı.

İl merkezinde 17 okulun bahçesine çok amaçlı spor sahası inşa ettiklerini belirten İnanç, ilçelerde gönüllü gençlerle gerçekleştirilen çalışmaların hafızalarda iz bıraktığını kaydetti.

Uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atan sporcular yetiştirdiklerini vurgulayan İnanç, il merkezi ve ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle önemli spor yatırımlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan İnanç, Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürlüğü muhabirleri Özkan Bilgin ve Mesut Varol ile emekli foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'e başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.