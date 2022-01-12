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Son dakika haberleri... Van Gölü buz tuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Van Gölü buz tuttu

12.01.2022 18:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van Gölü buz tuttuBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü kıyıları, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

Van Gölü buz tuttu

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü kıyıları, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

Bitlis'te kar yağışının durmasının ardından başlayan şiddetli soğuklar, Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü kıyılarının buz tutmasına yol açtı. Van-Tatvan arasında 3 bin 755 kilometrekare alana sahip gölün kıyıları, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı. Göl kıyısındaki buz tabakasının üzerine yağan ince kar da bembeyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Göl kıyılarında görenleri hayran bırakan manzara, havadan drone ile görüntülendi.

Van Gölü kıyılarının komple donmuş durumda olduğunu söyleyen Hakan Okay, "Tatvan'da özellikle son bir haftadır yoğun bir kar yağışı vardı. Ardından da Sibirya soğukları başladı. Şu anda Van Gölü kıyısındayız. Daha önce Van Gölü'nün kenar kısımlarının donduğunu görmemiştik, bugün buna da şahit olduk. Bu da gerçekten havanın ne kadar soğuk olduğunu gösteriyor. Van Gölü normalde sodalı bir göl olduğundan donma özelliği olmaz ama bugün maalesef kıyılarında tatlı suyun olduğu bölgeler komple donmuş durumdadır" dedi.

Son dakika haberleri... Van Gölü buz tuttu
Son dakika haberleri... Van Gölü buz tuttu
Son dakika haberleri... Van Gölü buz tuttu

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Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Van Gölü buz tuttu - Son Dakika


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