Son dakika haberleri: Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı - Son Dakika

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne tatil için kardeşi ve kuzeni ile gelen Züleyha Sona, Van Gölü sahilinde gezmeye çıktı. 3 kişi, bu sırada gölde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Sona, cep telefonu kamerasıyla harektliliği kaydetti. Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreli görüntülemeyi başarırken, hem korktuğunu hem de büyük heyecan yaşadığını söyledi. Daha önce Van Gölü canavarı olduğunu söylediklerinde komik olarak algıladığını anlatan Sona, "Ama gerçekten bu cismi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım" dedi.

Tatil için Van merkezden Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'e gelen Züleyha Sona kardeşi ve kuzeni, Van Gölü sahilinde gezmeye çıktı. Bir süre Van Gölü sahilinde gezen 3 kişi, daha sonra gölde bir hareketlilik gördü. Bunun üzerine Züleyha Sona, hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Sona, gördükleri cismin siyah renkte canlı, sırtında zikzaklar olduğunu ve Van Gölü canavarı olduğunu düşündüğünü söyledi.

'CANAVAR OLDUĞUNA İNANDIK'

Kayda aldığı sırada hem korktuğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Züleyha Sona, "Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtında zikzaklar olan ve yaklaşık 20-30 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kayıt etmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Daha önce annemler bize Van Gölü canavarından bahsediyordu. Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.

ARAŞTIRAMASINI İSTİYORLAR

Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona ise, "Adır Adası sahilinde ablam ve kuzenim ile geziyorduk. Bir cisim gördüm ve ablama haber verdim. Ablam da cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu cismin araştırılmasını istiyoruz. Çok farklı bir cisimdi. Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık" diye konuştu.