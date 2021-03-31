Son dakika haberleri! Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için "eylem planı" hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için "eylem planı" hazırlanıyor

31.03.2021 14:19
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için

Son dakika haber: Van'da düzenlenen "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve çözüm yolları değerlendirildi.

Van'da düzenlenen "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve çözüm yolları değerlendirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır Van Gölü'nün kirliliğe maruz kaldığını söyledi.

Yapılan toplantının Van Gölü'nün temiz ve mavi bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van Gölü, her bireyin sahip çıkması gereken önemli bir değerdir. Sadece kanalizasyon yapmakla iş bitmiyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planıyla sadece temizlik değil, gölün çevresine yapılacak tüm yapılar için imar izinlerin alınması gerekiyor. Bugün dünyada en önemli şey çevre ve sudur. Bu nedenle bugüne orijinal haliyle gelen bu önemli değerimizi korumamız gerekir. Van Gölü'nün korunması bizim için sanayiden de turizmden de daha önemli. Bunun için toplumda bir duyarlılık oluşturmalıyız. Van Gölü'nde mutlaka bir alan yönetimi oluşturmamız gerekir. Bir belediye başkanının insafına, vicdanına bırakılmamalı. Ciddi anlamda ceza verecek, yaptırım uygulayacak, bütçemizi bizden alıp Van Gölü için kullanabilecek bir üst yapının olması gerekir."

"Kurtarma çalışmalarının yapılması gerekiyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van Gölü'nün her geçen gün daha çok kirletilmesinin üzücü olduğunu aktardı.

Kentte yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'nün korunmasına ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Şevli, "Van Gölü'nün Gevaş ilçesinden başlayıp Çarpanak Adası'na kadar kıyı kesiminde bir kurtarma çalışması yapılması gerekir. Birçok yerde kanalizasyon alt yapısı yok. Turizm master planının hayata geçirilmesi lazım. Sadece temizlik değil, çevre düzenlemesi, rekreasyon alanlarının oluşturulması, sahil bandı çalışmaları profesyonel ekiplerce yürütülmeli." şeklinde konuştu.

"Bu çalışma Van için mutluluk verici"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü'nün tüm bölge için önemli bir konuma sahip olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassas çalışmalarının Van Gölü'yle de bütünleştiğini belirten Orhan, "Bu çalışma Van için mutluluk verici. Sonuca ulaşmamız konusunda çok ciddi destek verildi. Daha önce bu konuda farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Bir çok kurum bu işin içinde. Süreci bu güne kadar getirdik. Bugün de farkındalık oluşturulması adına tüm kurumlarımızla konuyu bir kez daha ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışan, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı için Ankara'da bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Van Gölü'nün ekonomik ve turistik önemine değinen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, farkındalık oluşturulması adına Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafının yer aldığı yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin yarı finale kaldığını ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı'nın da birer konuşma yaptığı program, Van Gölü'nde yapılması planlanan çalışmaların sunumuyla devam etti.

Van Gölü Havzası, Emin Bilmez, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için 'eylem planı' hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum         
15:12
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı         
14:52
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin         
14:41
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti         
12:51
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için "eylem planı" hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei