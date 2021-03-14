(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu - Son Dakika

(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

14.03.2021 11:22

(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Van'da, piknik ve mesire alanları doldu taştı Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler hafta sonu Van Gölü sahillerine akın etti.

(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Van'da, piknik ve mesire alanları doldu taştı

VAN - Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler hafta sonu Van Gölü sahillerine akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından park ve mesire alanlarına gitme imkanı bulan Vanlılar, ailece açık havanın tadını çıkardı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Van Gölü sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Edremit ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekanları dinlenmek için gelen vatandaşlarla doldu taştı. Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü sahilinde kahvaltıdan öğle yakılan mangala ve akşam çayına kadar uzun saatler pikniğin tadını çıkardılar.

Piknik ve mesire alanına akın eden vatandaşlar, aylar sonra hafta sonu sosyal etkinlik yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıcak havanın keyfini çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, çevre temizliğine de dikkat çekti.

(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
(VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

Koronavirüs, Van Gölü, piknik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (VAN-Özel) Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu - Son Dakika


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