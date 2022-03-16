Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI

16.03.2022 17:35

Son dakika haberine göre VAN merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 20 kişi, gözaltına alındı.

VAN merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 191 bin 300 TL, silah, mühimmat, altın ve cep telefonları ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, kanuna muhalefet ettiği, terör örgütüne üye olduğu, bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Van merkezli olarak Şırnak'ta da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 191 bin 300 TL, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 43 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 3 bez parçası, 11 tam altın, 22 cep telefonu, 21 SIM kart ve 6 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI
Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI
Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI

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Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı Son dakika gündem: BURSA MERKEZLİ 7 İLDE NARKOTİK OPERASYONU: 56 GÖZALTI Son dakika gündem: BURSA MERKEZLİ 7 İLDE NARKOTİK OPERASYONU: 56 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU 20 GÖZALTI - Son Dakika
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