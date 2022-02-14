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Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı

14.02.2022 14:14
Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli Hakkari ve Şırnak illerinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Van merkezli Hakkari ve Şırnak illerinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıldönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, 14 Şubat 2022 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli Van, Hakkari ve Şırnak'ta 12 hedef şahsa yönelik operasyon icra edilmiş olup, aralarında güvenlik korucusu da bulunan 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı

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Muhalefet, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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