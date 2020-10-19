Son dakika haberleri! Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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